Manchester City, occhi su Givairo Read del Feyenoord. L'olandese piace anche al Bayern

Il Manchester City in estate potrebbe andare alla ricerca di un terzino destro visto che al momento in quella posizione sta giocando quel Matheus Nunes che era stato acquistato per rinforzare il centrocampo. Le prestazioni del portoghese d’origine brasiliana sono state fin qui positive e per questo il club inglese nei mesi scorsi aveva deciso di non presentare un’offerta per giocatori come Tino Livramento del Newcastle e Welsley, poi finito alla Roma, pur avendoli seguiti con attenzione.

Ora però le cose potrebbero cambiare visto che i Citizens, come riporta Sky Sports, stanno monitorando il classe 2006 Givairo Read in forza al Feyenoord dove ha collezionato finora 50 presenze, di cui 12 in questa stagione, con quattro gol all’attivo. Attualmente il calciatore olandese, che è nel giro dell’Under 21 Orange, è infortunato, ma dovrebbe rientrare a fine aprile per il rush finale del campionato.

Il City non è però l’unico club interessato visto che, oltre ad altre squadre di Premier League, anche il Bayern Monaco avrebbe messo il diciannovenne nel mirino per la prossima estate. E i bavaresi potrebbero essere una rivale molto pericolosa per il club inglese.