Feyenoord, Read: "I miei compagni mi prendono in giro sul Bayern, ma non mi distrae"

Le speculazioni attorno al talentuoso terzino del Feyenoord, Givairo Read, si sono intensificate, con il Bayern Monaco che lo avrebbe identificato come un obiettivo prioritario per il 2026. La crescita impressionante del diciannovenne in Eredivisie ha attirato l'attenzione non solo dalla Germania, ma anche dai migliori club della Premier League. Secondo quanto si scrive in Germania, i direttori sportivi del Bayern, Christoph Freund e Max Eberl, avrebbero già avviato i contatti con i rappresentanti di Read, segnalando la volontà di assicurarsi uno dei difensori giovani più promettenti d'Europa.

Il crescente interesse è arrivato fino allo spogliatoio del Feyenoord, dove i compagni di squadra hanno iniziato a prendere in giro Read in merito a un potenziale trasferimento ai giganti della Bundesliga. Nonostante gli scherzi, l'olandese rimane imperturbabile di fronte all'attenzione e continua a mantenere un alto livello di prestazioni a Rotterdam. Interrogato sui rumor durante una conferenza stampa, Read ha confermato che le speculazioni sono diventate motivo di ilarità tra i compagni: "I miei compagni di squadra scherzano sul Bayern Monaco, all'improvviso mi parlano in tedesco e così via, il che è divertente", ha ammesso sorridendo.

Tuttavia, il diciannovenne ha subito sottolineato che l'attenzione non lo ha distratto dal suo obiettivo principale: la sua crescita e le sue prestazioni con il Feyenoord. "Non mi distrae", ha continuato. "Mi sento molto a mio agio al Feyenoord e mi sto concentrando esclusivamente sul mio sviluppo qui".