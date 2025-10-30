Bayern stregato da Read, gioiello del Feyenoord: affare complicato per un motivo

Il Bayern Monaco guarda in Olanda. Su chi ha messo gli occhi? Parliamo di Givairo Read, che grazie alle sue ottime prestazioni sfoggiate con il Feyenoord è finito per diventare materia d'interessamento anche per altri top club, specialmente in Premier League secondo quanto riferito da Sky Sports DE. Si tratta di un terzino destro, classe 2006, che ha rinnovato il contratto con il club di Rotterdam di recente fino al 2029.

Il club tedesco però, secondo l'emittente satellitare, ha già avviato le trattative per ingaggiare il giocatore. La posizione di Read è chiara, lusingato dalle avance dei bavaresi, mentre il direttore sportivo Christoph Freund e il responsabile dello sport Max Eberl stanno seguendo da vicino la situazione e vogliono a tutti i costi concludere l'affare in proprio favore. Eppure, si tratta di un’operazione molto complicata da portare a termine perché molti club della Premier League sono coinvolti.

Read non è l'unico obiettivo di mercato. Il Bayern è sulle tracce anche di Marc Guehi del Crystal Palace e Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, tra i candidati preferiti per il centro della difesa. Quanto all'attacco, invece, il gioiello del Colonia Said El-Mala piace per la fascia sinistra, mentre il bomber dell’Hoffenheim Fisnik Asllani potrebbe funzionare da vice-Harry Kane.