Roma, confermata la lussazione alla spalla per Solbakken: non si opererà, terapia conservativa

Ola Solbakken sarà sicuramente assente nelle sfide contro Udinese e Atalanta. L'attaccante della Roma ha svolto oggi alcuni esami che hanno confermato la lussazione alla spalla sinistra. Il club giallorosso per ora ha scelto di non farlo operare, optando per la terapia conservativa, successivamente si capirà se andare avanti su questa strada o procedere in un altro modo.