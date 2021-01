Roma, confronto squadra-Fonseca: i giocatori chiedono il reintegro di Gombar e Zubiria

Compattezza nello spogliatoio, ma anche una precisa richiesta alla società. Nel confronto che oggi i calciatori della Roma hanno avuto con Paulo Fonseca, la squadra ha espresso un desiderio chiaro e compatto: i giocatori vorrebbero infatti il reintegro di Gianluca Gombar, team manager, e di Manolo Zubiria, Global Sport Officer, entrambi allontanati dal club dopo la clamorosa vicenda dei sei cambi effettuati in Coppa Italia contro lo Spezia e considerati dalla squadra ingiustamente scelti come capri espiatori (peraltro Zubiria non era neanche in panchina durante la partita) per l’accaduto. I calciatori, guidati dai senatori (in primi Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini che, curiosamente, era stato uno dei pochi a esprimere dubbi sulla legittimità della sesta sostituzione), al di là di un confronto sui due passi falsi fatti, hanno espressamente chiesto all’allenatore portoghese di muoversi per il reintegro di entrambi i dirigenti. Da capire se la società accoglierà questa richiesta.