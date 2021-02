Roma, dal rinnovo di Fonseca ai piani per il futuro: la Champions è una necessità

vedi letture

La Roma dovrà fare di tutto per entrare in Champions League, con 5 motivi principali che sono strettamente legati ai proventi della competizione europea. Il primo è l'allenatore, visto che a meno che non decida di farsi da parte in proprio, Fonseca verrebbe confermato automaticamente in caso di approdo tra le prime quattro. I giocatori, in caso di Champions potrebbero essere confermati tutti i big e sul mercato il club avrebbe un altro appeal. La proprietà vorrebbe creare una squadra vincente e per farlo ha bisogno di non perdere il treno della Champions che porta in dote 50 milioni di euro. Anche per gli sponsor fa tutta la differenza del mondo avere una squadra in Champions o in Europa League. Per non parlare del bilancio che, nonostante i 210 milioni di ricapitalizzazione operata da Friedkin, senza Champions dovrebbe pensare a una vera e propria rivoluzione che ovviamente non anrebbe a migliorare l'attuale rosa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.