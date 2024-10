Roma, Dan Friedkin è sempre più ricco: in un anno crescita dell'86%. E i tifosi ora sognano

Dan Friedkin è sempre più ricco. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport, che sottolinea come il patron americano sia entrato adesso nei top 400 miliardari del mondo, in 393esima posizione, grazie a una crescita dell'86% del suo patrimonio soltanto nell'ultimo anno (il suo patrimonio attuale è pari a 7,6 miliardi di dollari). Un'impennata che non è certo legata alla Roma, business che semmai gli ha fatto perdere soldi anziché guadagnare, con una spesa complessiva di circa un miliardo di euro dal momento dell'acquisto del club.

Al contempo, numeri del genere non possono che alimentare le fantasie dei tifosi. Il popolo giallorosso non è soddisfatto, men che meno dopo l'esonero di un idolo come Daniele De Rossi, e spera quindi in una svolta, chiedendo a Friedkin di riuscire a far crescere la Roma come tutti gli altri suoi investimenti, ma non è certo così scontato.

Il quotidiano ricorda infine che Dan Friedkin è il proprietario della Gulf States Toyota, che nel 2023 ha realizzato la vendita di Toyota per un valore di 11 miliardi di dollari. Con sede a Houston, l'azienda possiede i diritti esclusivi per la distribuzione dei veicoli Toyota in Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma. Suo padre Thomas aveva avviato l’attività nel 1969, lui l’ha presa in mano portandola alle stelle.