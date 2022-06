Roma, Diawara: "La Conference League? Grande felicità, anche se non sono stato protagonista"

vedi letture

Con appena 306 minuti collezionati nell'ultima stagione, il futuro di Amadou Diawara con la maglia della Roma è sempre più nebuloso. In attesa di aggiornamenti su un sempre più probabile trasferimento, il centrocampista classe '97 ha parlato ad As ripercorrendo la stagione giallorossa: "La vittoria della Conference League? Una coppa è sempre una coppa, è stata un'esperienza incredibile vincere un titolo. La città aspettava una vittoria da tempo, anche se non sono stato un protagonista ho vissuto la vittoria con grande felicità. Ho aiutato come potevo: allenandomi al massimo".