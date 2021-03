Roma, Diawara posa la valigia e torna al gol: titolare dopo aver rischiato l'addio

Amadou Diawara contro la Fiorentina ha giocato la sua seconda partita da titolare in stagione dopo quella "annullata" proprio dal caso che lo coinvolge contro il Verona. Il centrocampista ha segnato un gol pesantissimo, che ha permesso alla Roma di guadagnare tre punti chiave nella lotta Champions. E pensare che poche settimane fa, avrebbe potuto lasciare i giallorossi. Non per sua richiesta, sia chiaro, ma perché dopo le esternazioni dell'agente post Verona, Fonseca si era irrigidito a tal punto da mandarlo in campo ancora meno che in precedenza. Alla fine è rimasto e contro i viola ha mostrato che in questa squadra un posto se lo può ritagliare. Del domani non c'è certezza, ma adesso potrà ripartire da quel gol e magari da altre presenze in vista. A riportarlo è Il Messaggero.