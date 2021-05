Roma, difesa extralarge: Pinto pensa a 5 tagli e ci si interroga su Florenzi

vedi letture

La Roma ha fatto 13. Non al totocalcio, ma nel conteggio dei centrali a libro paga dei Friedkin. Troppi e troppo cari per rimanere tutti, soprattutto in un momento di crisi come quello che tutti i club, e in particolare quello giallorosso, stanno vivendo per colpa del virus. La prossima stagione dovrà cominciare con 8-9 giocatori al massimo nel pacchetto arretrato, in modo tale da garantire a Mourinho le coppie per ogni ruolo e alleggerire il monte stipendi della società. Anche perché alcuni giocatori come Santon e Fazio, a bilancio pesano tanto e il rendimento non è all’altezza. Insieme, ad esempio, fanno 1401 minuti giocati, praticamente un terzo di quelli disputati dal solo Gianluca Mancini. Per questo Tiago Pinto, visto il contratto in scadenza nel 2022 di entrambi, proverà a monetizzare nel prossimo mercato. Discorso diverso per Bruno Peres e Jesus, i quali sono in scadenza di contratto e non saranno rinnovati. Valutazione diversa, invece, andrà fatta in estate per Smalling. L’inglese è stato il grande assente della stagione appena conclusa e l’incognita più grande è legata proprio alle condizioni fisiche del giocatore. Prima di prendere una decisione Mourinho vuole parlarci di persona e avere modo di vederlo durante la preparazione estiva. Solamente dopo si potranno tirare le somme sull’ex Manchester United, mentre opposto è il ragionamento intorno a Spinazzola, Karsdorp, Kumbulla, Ibanez e Mancini. Loro cinque sono i capisaldi della difesa del prossimo anno, ecco spiegata anche la volontà della Roma di rinnovare il contratto di Gianluca, omonimo del ct italiano e speranzoso di poter rientrare anche nei 26 convocati finali per Euro 2020. Nella spedizione azzurra sicuramente ci sarà Florenzi e la Roma si augura delle buone prestazioni dal suo ex capitano, di ritorno nella Capitale dal prestito al Psg, per poter rivendere il calciatore a un buon prezzo. Nei prossimi giorni l’agente Lucci sarà a Trigoria, ma la sensazione è che le strade tra la Roma e Florenzi si separeranno ancora e questa volta per sempre. Solo temporanei, invece, dovrebbero essere gli allentamenti di Reynolds e Calafiori. L’idea è quella di mandarli in prestito per farli giocare, ma su quest’ultimo c’è qualche riserva il più sul tenerlo già nel roster di Mourinho. Una rosa che poi dovrà essere implementata con uno o due esterni (in base alle uscite) e un centrale. Dal mercato si punta sempre alla linea verde con i nomi di Bonifazi e Akè per rinforzare il pacchetto di centrali e di Nuno Tavares del Benfica per le fasce.