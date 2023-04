Roma, Dybala col Milan sarà convocato ma il suo utilizzo è incerto: sabato mattina test decisivo

Nelle ore di avvicinamento a Roma-Milan, gara fondamentale per entrambe le squadre, in casa giallorossa c'è da monitorare la situazione legata a Paulo Dybala. La Gazzetta dello Sport oggi assicura che l'attaccante argentino sarà presente nella lista dei convocati di Mourinho che sfideranno i rossoneri all'Olimpico, ma è ancora incerto il suo utilizzo: per questo sabato mattina l'ex Juve dovrebbe svolgere dei test fisici che saranno decisivi per la sua presenza o meno dal primo minuto.

La Joya è alle prese sia con una distorsione della caviglia sia con un affaticamento all'adduttore.