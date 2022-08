Roma, Dybala fa 100 gol in A: "Contento per il traguardo. Ora nuovi obiettivi dando il massimo"

100 gol in Serie A per Paulo Dybala. L'attaccante della Roma, con la doppietta contro il Monza, ha tagliato un traguardo importante di reti nel massimo campionato. La Joya ha così festeggiato su Instagram: "100 gol in Serie A. Contento per il traguardo! Ora nuovi obbiettivi da raggiungere dando il massimo!! Grazie per tutto il supporto che mi date!".