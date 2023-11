Roma, Dybala: "Per la Champions non possiamo più sbagliare. Ora il primato in Europa League"

Paulo Dybala, dopo il gol di ieri contro l'Udinese nel successo per 3-1 all'Olimpico, ha parlato ai microfoni di Roma Tv ripercorrendo le fasi del match: "Anche per colpa nostra abbiamo sofferto un po' sull'1-1. Loro hanno pareggiato e abbiamo dovuto fare qualcosa in più in una gara abbastanza controllata, ma siamo stati bravi a venirne fuori e questi sono 3 punti importanti per la classifica e per proseguire nella striscia positiva in Serie A".

Lei e Lukaku vi sentite trascinatori, come dimostra l'azione del suo gol?

"Al di là del gol, l'azione è stata molto bella, con 4-5 passaggi consecutivi, di prima e veloci. Poi mi sono trovato davanti al portiere e dovevo segnare, sono felice".

Non si può più sbagliare...

"Sicuramente. Siamo vicinissimi alla zona Champions ma mancano ancora tante partite. Ora però pensiamo all'Europa League e cercheremo di segnare tanti gol per arrivare primi nel girone".