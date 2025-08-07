Torino, è il giorno di Simeone: il Cholito alle visite mediche. E Sanabria se ne va

Ha lasciato qualche lacrimuccia a Castel di Sangro, d’altronde il suo legame con Napoli era fortissimo. E pure i tifosi presenti in ritiro non sono riusciti a nascondere l’emozione nel salutarlo, con quel coro "Il Cholito uno di noi!" a testimonianza dell’affetto della piazza per l’attaccante. L’avventura di Giovanni Simeone al Napoli, però, si è conclusa ieri mattina intorno a mezzogiorno, quando ha svolto l’ultimo allenamento agli ordini di Antonio Conte. Poi, un lungo giro di campo per ringraziare i tifosi, con tanto di abbracci a distanza e mano sul cuore. E’ stata l’ultima immagine di Simeone con l’azzurro partenopeo, una maglia con la quale è riuscito a vincere due scudetti pur senza mai essere un titolare.

Ora, invece, bisognerà abituarsi a vederlo in granata, perché il suo trasferimento sotto la Mole è stato perfezionato. La formula, però, è decisamente particolare: il prestito con diritto di riscatto è una sorta di specialità della casa, ma in questo caso è stato inserito l’obbligo intorno ai sette milioni di euro (oltre al milione per il prestito oneroso) al primo punto conquistato dal Toro da febbraio in avanti. Oggi è atteso all’Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, per sottoporsi alle visite mediche, poi se i tempi tecnici lo permetteranno farà già una prima sgambata al Filadelfia con il tecnico Marco Baroni e i suoi nuovi compagni. Simeone incrocerà ancora Antonio Sanabria, ma di fatto andrà a prendere il suo posto: se il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati hanno chiuso per il Cholito, è perché pure i discorsi per la cessione del paraguaiano sono ormai al buono. Dalla Spagna avevano provato a inserirsi prepotentemente, alla fine però il richiamo del mentore Davide Nicola è stato decisivo nella decisione di Sanabria di trasferirsi alla Cremonese.