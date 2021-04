Roma, Dzeko: "Contenti di giocarcela con lo United. Spero che i tifosi tornino presto allo stadio"

L'attaccante giallorosso Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il match contro l'Ajax: "Dopo le semifinali di Champions, un'altra semifinale di Europa League. E' una cosa bellissima per la Roma, per la società, i tifosi e noi giocatori. Siamo contenti di giocarcela con il Manchester United per la finale".

Sei tra i quattro giocatori ad aver segnato almeno 30 gol con una singola squadra italiana fra Champions ed Europa League. Gli altri sono Del Piero con la Juve e Inzaghi e Shevchenko entrambi col Milan.

"Sono contento perchè il gol di oggi ci ha portato in semifinale. Più di tutto sono contento per la squadra".

Anche per i tifosi.

"Certo. Purtroppo i tifosi non potevano essere oggi qui con noi. Sarebbe stata un'altra serata internazionale con i tifosi. Peccato perchè la Roma non arriva sempre in semifinale. Speriamo che presto tornino anche i tifosi perchè la Roma ha bisogno anche di loro".