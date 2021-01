Roma, Dzeko e un reintegro mancato che non cambia i piani: il sogno è tornare al Man City

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante le voci di una richiesta di reintegro effettuata nella giornata di ieri e respinta da Fonseca, l'idea di Dzeko è ancora quella di lasciare Trigoria, troppo piccola per lui e l'allenatore portoghese. Il suo nuovo agente sta sondando il terreno in Premier e lui sogna il ritorno al Manchester City dopo sei anni dall'addio ma la squadra di Guardiola è al completo e il primo no è stato abbastanza deciso. Il West Ham non è un'opzione perché il bosniaco punta a giocare in Europa e per vincere titoli e dunque resta in piedi il Manchester United che non si è mossa ma che da Cavani non ha ricevuto abbastanza. Il Chelsea è un'altra possibilità anche se Tuchel ha già dimostrato di voler puntare su Giroud, nome che era finito anche nella lista dei potenziali sostituti. Se non dovesse arrivare la cessione il club proverà a fare pressione sul giocatore affinché trovi la strada per ottenere il "perdono" dell'allenatore.