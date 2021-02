Roma, El Shaarawy in gruppo: Smalling, Pedro e Reynolds ancora a parte

Ripresa della preparazione in casa Roma dopo la sconfitta contro la Juventus di sabato. Il gruppo, come di consueto, è stato diviso tra chi è sceso in campo all'Allianz Stadium e chi non ha invece giocato: scarico per i primi, lavoro sul campo per gli altri. Sia Chris Smalling che Pedro hanno continuato a parte, in attesa di tornare ad allenarsi in gruppo, così come Bryan Reynolds che ha svolto differenziato. Lavoro con i compagni invece per Stephan El Shaarawy, pronto alla sua prima convocazione nella gara di domenica alle 12.30 contro l'Udinese all'Olimpico.