Roma, El Shaarawy: "Voglio cominciare come nel 2016, per guadagnare un posto all'Europeo"

Intervenendo in conferenza stampa, il nuovo arrivo in casa Roma Stephan El Shaarawy parla così della sua seconda avventura in giallorosso: "Non ho mai smesso di seguire la Roma, come tutta la Serie A. Questa è una squadra che negli anni si è sempre posta l'obiettivo della Champions e anche di più, perché ha sempre avuto tutte le potenzialità per arrivare in alto. Il campionato quest'anno è più competitivo, ho trovato un ambiente positivo, una squadra che si aiuta. Nei momenti difficili, se c'è un aiuto reciproco, si riesce a uscirne. È un po' retorico, ma dobbiamo pensare di partita in partita, vincendo si raggiungono risultati importanti. Abbiamo l'obiettivo della Champions e vorrei cominciare come ho fatto nel 2016, per guadagnarmi un posto all'Europeo".