Roma, Euro-Spinazzola fa impazzire le big d'Europa: sondaggi di Barça, Real e PSG

Real Madrid, Barcellona e Paris Saint-Germain. Il super Europeo di Leonardo Spinazzola sta lasciando il segno anche in chiave mercato e, come riporta Sky Sport, non è certo un caso che queste tre big europee abbiano già sondato il terreno con la Roma per capire nei dettagli la situazione dell'ex Juventus e Atalanta. Per il laterale a tutta fascia non sono ancora arrivate offerte ufficiale ai giallorossi, ma un rendimento così importante non può proprio passare inosservato.