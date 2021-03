Roma, fallito ancora lo step decisivo: in sospeso tra fiducia e ribaltone

Ancora una sconfitta in un match della verità. La Roma fallisce l’ennesima prova d’appello per diventare grande ed il suo allenatore Fonseca ammette che la strada per poter essere competitivi in scontri diretti di questa portata è ancora molto lunga da percorrere. Un problema di dettagli, si era detto in un passato nemmeno troppo lontano, che tuttavia non viene migliorato settimana dopo settimana ma ripropone le stesse criticità ad ogni piè sospinto. Una situazione che riflette l’umoralità di un ambiente troppo soggetto ai risultati: e così l’esaltazione per essere gli unici rappresentati del calcio italiano in Europa di tre giorni fa, viene spazzato via dalla richiesta di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. La verità sta molto probabilmente, e come spesso accade, nel mezzo. Il lavoro di Fonseca è indiscutibile, così come le problematiche che si ripropongono a cadenza regolare nel momento di fare il grande salto. La programmazione e la crescita dei singoli suggerirebbe di proseguire su questa strada limando il dettaglio alla ricerca dello step decisivo. La pressione dell’ambiente spinge per un cambiamento drastico. Una situazione che resta in sospeso e che vede diversi protagonisti, Allegri e Sarri su tutti, osservare con grande interesse.