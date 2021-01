Roma, Felipe Anderson all'Everton potrebbe liberare Bernard per i giallorossi

Secondo quanto riferito da TeamTalk in Inghilterra, l'Everton sarebbe molto interessato all'ex fantasista della Lazio, oggi al Porto via West Ham, Felipe Anderson. Una notizia che potrebbe far felici i dirigenti della Roma, visto che il possibile approdo del brasiliano alla corte di Ancelotti potrebbe liberare Bernard, obiettivo sensibile indicato da Fonseca per completare la rosa giallorossa.