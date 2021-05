Roma, Florenzi vuole restare al PSG ma potrebbe dover fare i conti con Mourinho

Alessandro Florenzi vorrebbe restare al PSG anche dopo il termine di questa stagione, ma fino a questo momento Leonardo non ha mandato segnali di riscatto per il suo cartellino fissato in 9 milioni di euro. Nei prossimi giorni il dirigente dei parigini incontrerà l'agente del giocatore per definirne il futuro, intanto anche la Roma spera che alla fine resti in Ligue 1. Se dovesse saltare il riscatto, l'esterno della Nazionale tornerebbe a Trigoria dove incontrerebbe Mourinho prima di prendere una decisione definitiva. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.