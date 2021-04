Roma, Fonseca: "Cancelliamo l'Ajax, ora dobbiamo pensare solo alla gara contro il Torino"

Quanto è importante non arrivare settimi? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro il Torino - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "La cosa più importante è la prossima partita. Ora dobbiamo pensare che la gara con l'Ajax è finita e dobbiamo essere concentrati sul Torino, che è in un buon momento. Servirà una buona partita per batterli. La cosa più importante per noi è vincere la prossima partita e non dobbiamo pensare ad altro".

