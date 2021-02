Roma, Fonseca: "El Shaarawy può fare anche l'attaccante centrale in caso di necessità"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan, mister Paulo Fonseca è stato interpellato anche sulla possibilità di schierare il nuovo acquisto El Shaarawy al centro dell'attacco piuttosto che sull'esterno: "Non ho ancora provato El Shaarawy come attaccante centrale, ma in caso di necessità penso che possa farlo. Nella scorsa conferenza mi hanno chiesto se potesse fare persino il terzino...", ha dichiarato il tecnico della Roma.