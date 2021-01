Roma, Fonseca: "Lottato per reagire ma senza profondità. Abbiamo regalato i gol alla Lazio"

Dopo il brutto ko nel derby per 3-0 contro la Lazio Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RomaTv:

La cosa che ha funzionato meno stasera?

"Abbiamo cominciato bene, ma se concediamo un gol alla Lazio diventa difficile. Non possiamo fare questi errori, il problema è stato questo. Recuperare due gol è difficile".

La Roma si è arresa troppo presto?

"È stato difficile reagire, non possiamo regalare questi gol e con due reti di svantaggio diventa complicato. La squadra ha lottato per reagire, ma senza profondità, loro si sono difesi bene".

È mancata l'aggressività?

"Si, la Lazio è stata più aggressiva di noi, poi dopo il secondo gol non abbiamo reagito come dovevamo".

I motivi di questo crollo?

"Sono i gol regalati. Se non prendiamo il primo gol la partita è totalmente diversa. Magari manca esperienza all squadra per gestire questo tipo di partite. Se prendiamo gol contro una squadra come la Lazio diventa difficile cambiare il risultato. Dobbiamo accettare che loro hanno fatto meglio e non abbiamo trovato soluzioni per attaccare".