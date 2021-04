Roma, Fonseca ormai prossimo all'addio. Tiago Pinto sonda il terreno per Conceiçao

Paulo Fonseca è ai ferri corti con la squadra, i risultati non sono più dalla sua parte e il quarto posto sembra ormai un miraggio. Per questo in casa Roma, in attesa della sfida con l'Ajax, si lavora per trovare l'eventuale sostituto del portoghese. Tiago Pinto, riporta La Gazzetta dello Sport, ha sondato il terreno con l'entourage di Sergio Conçeicao per sentire l’eventuale disponibilità.