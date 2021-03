Roma, Fonseca: "Siamo cresciuti difensivamente, ora non perdiamo tanto la palla"

La crescita difensiva fa ben sperare Paulo Fonseca, che oggi ha parlato della crescita della squadra in conferenza stampa. Questo il suo pensiero alla vigilia della sfida allo Shakthar Donetsk: "Penso che la squadra nell'ultima partita sia migliorata difensivamente, ma non parlo solo della linea. E' importante non prendere gol. L'organizzazione della squadra è sempre stata buona, ma abbiamo migliorato alcuni errori che permettevano di uscire veloci agli avversari. Ora non perdiamo tanto la palla".