Roma, Fonseca: "Troppi infortuni ai flessori? Succede a tutti. Calendario congestionato"

Alla vigilia del match contro il Bologna Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato, fra i tanti temi, quello legato ai numerosi infortuni al flessore occorsi ai giocatori giallorossi: "E’ un problema di tutte le squadre che giocano tante partite e che hanno giocatori in Nazionale. Quello che succede alla Roma succede in tanti grandi club. ho visto tanti infortuni nelle partite delle Nazionali. E’ un calendario congestionato con tante partite, in questo momento si vede di più perché ci sono tante partite. E’ un problema che dobbiamo affrontare. Guardiola ne parla sempre di questo problema, i giocatori non sono macchine".

