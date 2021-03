Roma, Fonseca vuole lo scatto per il quarto posto: è la chiave per il futuro del portoghese

Quale sarà il futuro di Paulo Fonseca? Il tecnico portoghese sarà ancora alla guida dei giallorossi il prossimo anno o cercherà una nuova avventura altrove? Sono queste le domanche che si pone La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne. Tutto passa ovviamente dal quarto posto, perché in caso di Champions scatterebbe l'opzione per il rinnovo automatico, anche se non è così scontata la permanenza anche in caso di quarto posto: i Friedkin potrebbero decidere di cambiare guida tecnica o lo stesso tecnico potrebbe decidere di cambaire aria. I prossimi due mesi saranno quindi fondamentali per conoscere il futuro di Fonseca, con il portoghese che deve convincere la Roma a puntare ancora su di lui anche per il futuro, esattamente come la Roma dovrà far capire all’allenatore portoghese di aver voglia di mettergli in mano una squadra sempre più forte e completa.