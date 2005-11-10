Roma, Fresneda obiettivo per la fascia destra. C'è ancora distanza fra domanda e offerta

Lo Sporting CP valuta l'esterno oltre 20 milioni di euro, la Roma ha offerto 15 più bonus. Si continua a lavorare

Ivan Fresneda è un obiettivo per la fascia destra della Roma. Il club giallorosso, riporta La Gazzetta dello Sport, è pronto a offrire 15 milioni più bonus per il cartellino dello spagnolo. La richiesta dello Sporting CP è superiore ai 20 milioni e servirà pertanto lavorare per limare le distanze.

Piace in Serie A da diverse sessioni di mercato

21 anni, Fresneda è da diverse sessioni di mercato accostato ai club di Serie A, sin da quando giocava ancora al Valladolid. Lo Sporting lo ha acquistato nel 2023 per 9 milioni, il suo contratto scade nel 2028. Piace alla Roma per l'abitudine a giocare esterno a tutta fascia e per i margini di crescita ancora ampi.