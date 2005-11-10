TMW Roma, perché Gasperini e D'Amico hanno scelto Koulierakis per rinforzare la difesa

Negli scorsi mesi anche Inter e Juventus hanno seguito con grande interesse il centrale della nazionale ellenica classe 2003

Konstantinos Koulierakis è il nome scelto dalla Roma per rinforzare il suo reparto arretrato in vista della Champions che verrà. Classe 2003, 23 anni da compiere il prossimo 28 novembre, è un difensore greco nato sull'isola di Creta che veste la maglia della nazionale ellenica con continuità da circa tre anni. Da ben prima del suo trasferimento dal PAOK Salonicco al Wolfsburg maturato nell'estate 2024 per circa undici milioni di euro. Si tratta di una valutazione non troppo diversa da quello che nelle prossime ore dovrebbe portare il calciatore della capitale: le parti infatti stanno chiudendo l'accordo su una valutazione di 15 milioni di euro, prezzo interessante dettato anche dal fatto che la società della Volkswagen nell'ultima stagione è retrocessa in Zweite dopo lo spareggio contro il Paderborn e ora dovrà ripartire dalla seconda divisione.

Un nuovo leader per Gasperini

Ma che tipo di calciatore è Koulierakis? Chi lo conosce molto bene e l'ha seguito costantemente sia in Grecia che in Germania lo racconta come un centrale veloce e molto aggressivo. Piede mancino, perfetto per fare il braccetto di sinistra con Gasperini in alternativa a Mario Hermoso, il centrale di La Canea è giocatore di grande garra ed è considerato un vero e proprio leader del reparto difensivo. Alto 188 centimetri, è dotato di un ottimo stacco ed è molto bravo nella marcatura uno contro uno. Ha un piede sinistro educato e sui piazzati è sempre presente nell'area avversaria.

L'hanno seguito anche Inter e Juve

In Bundesliga in due stagioni ha collezionato 59 presenze e quattro gol. Ha già all'attivo 22 presenze con la sua nazionale ed è giocatore dotato di quel temperamento necessario per affrontare una stagione ricca di partite importanti. Nei mesi scorsi anche l'Inter si era informata su di lui, la scorsa estate fu invece la Juventus a valutare il suo profilo in caso di partenza di Kelly. In queste ore però è la Roma che sta accelerando in maniera decisiva: dopo il riscatto di Donyell Malen dall'Aston Villa e l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, la società giallorossa è pronta a definire la terza operazione in entrata di questa finestra di calciomercato.