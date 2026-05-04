Roma, Gasperini: "Crediamo nel quarto posto, ma non dipende solo da noi"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la netta vittoria con la Fiorentina:

"Nel girone di ritorno abbiamo cambiato qualità in attacco, realizzando più gol rispetto all'andata. Anche oggi siamo andati in rete con giocatori diversi, siamo in un buon momento. Non dobbiamo sbagliare nulla per avere ancora speranze.

Lei ci ha sempre creduto nella corsa al quarto posto

"Ho sempre visto la possibilità di recuperare più elementi e di avere la squadra più completa. In questo modo abbiamo un potenziale migliore e possiamo competere".

Dal punto di vista caratteriale, quanto è forte questa squadra?

"Da questo punto di vista direi fortissima, ma sta facendo vedere grandi cose anche sul piano tecnico. Non ho mai avuto bisogno di tenerla in punto, sta in piedi da sola fin da quando sono arrivato. Non ci sono mai stati problemi, anzi: le risposte che sono arrivate nelle ultime settimane sono ancora più determinate e compatte. Cerchiamo di raggiungere un traguardo che sarebbe fantastico per noi e che abbiamo sempre voluto fin dall'inizio".

Il prossimo anno vorrebbe avere Malen più altri cinque attaccanti, oppure Malen e Dybala più altri quattro?

"Intanto recuperiamo bene Dybala e Soulé, che ci sono mancati per tanto tempo. Abbiamo avuto un'emorragia di attaccanti nel girone di ritorno: alcuni, come Dovbyk e Ferguson, sono proprio spariti dai radar. Questi ragazzi sono davvero encomiabili e in questo periodo li vedo ancora più forti".

Ha senso pensare a come migliorare questo gruppo il prossimo anno?

"Ci sono ancora tre partite da giocare: noi dobbiamo fare il massimo e sperare che qualcuno non faccia lo stesso. Io penso solo al presente, per parlare del futuro ci sarà tempo".