Roma, Gasperini: "La squadra c'ha sempre creduto, a maggior ragione in questo momento"

Al termine del match vinto contro la Fiorentina, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali del club: "Una bella giornata di campionato in generale. Il risultato è rotondo, abbiamo giocato bene. Sappiamo che non possiamo sbagliare niente ma sappiamo anche che se non sbagliamo possiamo andare in alto".

C'è da crederci comunque?

"La squadra c'ha sempre creduto. A maggior ragione in questo momento".

Un grande pubblico vi trascinerà fino alla fine.

"E' così. Anche loro ci sono sempre stati come la squadra. Siamo a tre giornate dalla fine e siamo ancora dentro. Abbiamo entusiasmo, un ambiente che ci circonda forte, la squadra ha recuperato qualche elemento e quella contro la Fiorentina è stata una bella partita".