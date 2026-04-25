Live TMW Roma, Gasperini: "Malen migliora la qualità del nostro gioco. Contento per El Aynaoui"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo della Roma contro il Bologna nella trentaquattresima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalle reti di Malen e El Aynaoui), è intervenuto Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.27 - Inizia la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

Cosa ha fatto la differenza questa sera?

"Sicuramente la solidità difensiva, poi la qualità di Malen che migliora la qualità del gioco. Ritrovare Soule è stato importante e Pisilli ha dimostrato di essere importante".

Si aspettava questo Malen o la sta sorprendendo?

"Non mi aspettavo questi numeri, ma sicuramente non c'era nessun dubbio da parte mia sul fatto che fosse un giocatore ideale. Quando i giocatori li vedi dal vivo è sicuramente meglio che da un video e lui vedendolo in amichevole questa estate mi ha fatto subito pensare che fosse perfetto per noi".

Come ha visto El Aynaoui?

"Ha pagato a livello fisico ed emotivo la Coppa d'Africa, ma è un ragazzo sano ed ha sempre lavorato con tranquillità. Sono contento per lui che ha fatto una grande partita".

Le dispiace che El Aynaoui sia squalificato per la prossima?

"Speriamo di recuperare Kone. Le squalifiche fanno parte del campionato e specie nella fase finale può capitare".

Il rientro di Wesley vi ha dato un qualcosa in più per alzare l'asticella?

"L'infortunio di Wesley è stato minimo, hanno pesato più quelli di Angelino, Ferguson, Dovbyk, Dybala, Soule e El Shharawy. Ho già in mente come alzare il livello della Roma e ho delle responsabilità sull'aspetto tecnico e tattico. Devo avere credibilità".

Con Malen dall'inizio della stagione la Roma poteva ambire a qualcosa di più del piazzamento Champions?

"Non dateci già per spacciati. Sicuramente con meno infortuni sarebbe stata una Roma diversa".

20.34 - Termina la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.