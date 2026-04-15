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Roma, Gasperini riabbraccia Mancini in gruppo in vista dell'Atalanta. Out Mario Hermoso
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Aggiornamenti da Trigoria, dove la Roma è scesa in campo per continuare a preparare la sfida di sabato contro l'Atalanta, valida per il 33° turno di Serie A. La buona notizia è che Gianluca Mancini torna in gruppo. Sono ancora out, invece, Manu Kone, Paulo Dybala, Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini e Niccolò Pisilli.
Assente anche Mario Hermoso, ma solo per gestione
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