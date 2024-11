TMW Roma, Ghisolfi: "Il primo discorso di Ranieri è stato toccante. Con lui vogliamo costruire"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, nel corso del suo lungo intervento durante il Social Football Summit 2024, ha toccato vari temi anche legati al presente del club giallorosso della Capitale.

Partendo inevitabilmente dalle difficoltà del presente: “Non è un periodo semplice per noi, dobbiamo continuare a lavorare e trascinare tutti fuori da questo brutto periodo. Rimaniamo positivi e lavoriamo per uscire da questo momento difficile. Per me e per tutto il club è un’opportunità fantastica quella di lavorare con Ranieri, è un gentiluomo. Un uomo diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati. Per me è un onore imparare molto da lui e crescere al suo fianco. Prima di tutto credo che Ranieri porterà al club la sua calma, la sua serenità e la sua esperienza. Non ha bisogno di presentazioni la sua incredibile carriera, crediamo sia la persona giusta per apportare migliorie nei risultati nel breve termine, ma guardiamo anche avanti. È importante non rimanere immobili e lavorare sul futuro, vogliamo costruire insieme a mister Ranieri perché crediamo che nell’organizzazione una figura italiana come lui serva all’interno del club. È la persona giusta al momento giusto e tutte le scelte sportive passeranno da Ranieri".

Spazio però anche a slanci verso il futuro: "Il vecchio sistema che abbiamo adottato non era più sostenibile economicamente. È molto difficile farsi trovare pronto per quello che stiamo vivendo, ma dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e affrontare la situazione che stiamo vivendo credendo ancora nel progetto. Le cose possono cambiare molto velocemente, basta vedere quello che sta succedendo ora al Napoli dopo che lo scorso anno hanno cambiato quattro allenatori. Non posso dire che ero pronto ad affrontare quello che stiamo vivendo questa stagione. La cosa positiva in questa situazione è la percezione che il club non si sta muovendo male, ci siamo resi conto che la proprietà mantiene la calma, vuole trovare una situazione ed è ben saldo sul progetto. Questo ci dà fiducia. Ranieri lo ha chiamato il club, è stata una decisione della società. Quando Ranieri è entrato per la prima volta nello spogliatoio abbiamo percepito la sua aura, è stato toccante il suo primo discorso allo staff. È stata la scelta giusta per il club, sia nel breve che nel lungo periodo. In Francia abbiamo un’espressione, è un gentlemen delicato ma sentiamo il suo temperamento quando deve prendere una decisione. Ogni giorno ci svegliamo e lavoriamo in funzione dei nostri tifosi, ci rattrista sentire l’atmosfera degli ultimi giorni allo stadio, ma capiamo perfettamente la loro delusione e cercheremo di tornare ad alti livelli”.

