Roma, gioiello Villar: Friedkin lavora per blindare lo spagnolo fino al 2026

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Friedkin sono pronti a blindare il gioiellino Gonzalo Villar. Sul centrocampista giallorosso si sono da tempo avvicinate molte squadre blasonate come il Barcellona e l'Atletico Madrid; per questo motivo, la società giallorossa vuole allontanare ogni tipo di tentazione: al momento il contratto di Villar è in scadenza nel 2024, ma la Roma ha già avviato i lavori per il prolungamento fino al 2026.