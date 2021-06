Roma, giorni di fuoco pre raduno. Rui Patricio e due uscite

Con l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020, la Roma è chiamata a fall dare un’accelerata potenzialmente decisiva per la questione portiere. Rui Patricio è il nome in pole position, e contestualmente anche le trattative in uscita della squadra giallorossa potrebbero arrivare al loro snodo fondamentale. Pau Lopez rappresenta infatti il primo obiettivo dell’Olympique Marsiglia ed i francesi potrebbero portare in Ligue 1 anche un altro esubero come Cengiz Under, reduce dalla negativa esperienza in Premier con la maglia del Leicester. La prossima settimana la stagione della Roma prenderà il via, ed in quella attuale è lecito attendersi una vera accelerata in chiave mercato.