Roma, giovane e di prospettiva: l'investimento Renato Sanches può convincere i Friedkin

L'età di Renato Sanches favorisce il centrocampista del Lille in ottica Roma. Il giocatore, classe '97, è uno dei potenziali obiettivi per la mediana di Mourinho e la proprietà statunitense potrebbe anche dare il via libera a un esborso importante per un investimento che tecnicamente ed economicamente aumenterebbe il livello della rosa giallorossa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.