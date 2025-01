Roma, Hummels: "La Lazio merita il vantaggio che ha, ma arriverermo davanti a loro"

vedi letture

Mats Hummels, difensore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero. Questa una piccola anticipazione delle parole dell'ex Dortmund, con l'intervista completa che sarà pubblicata domani sul quotidiano:

Cosa ne pensa Hummels del derby di domenica?

"Ho visto diverse partite della Lazio anche per cercare di capire il divario in classifica. Sappiamo che sono forti. Chi mi preoccupa in particolare? Non porrei l’accento sul singolo perché è una squadra che si basa sul collettivo, hanno tanti calciatori che vanno in gol e a essere onesti meritano il vantaggio che hanno. Domenica però vogliamo vincere per iniziare a ridurre il gap. Sono convinto che se ci riusciamo possiamo ancora arrivare sopra a loro".