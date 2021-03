Roma, Ibanez è tornato in gruppo: contro lo Shakhtar Donetsk dovrebbe esserci

A due giorni della vittoria contro il Genoa, la Roma - attesa dalla trasferta di Parma in programma domenica prossima ma ancor prima dalla sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk - è tornata in campo per la seduta odierna a Trigoria. Per il gruppo giallorosso, consueta divisione in gruppi: Veretout, Dzeko e Zaniolo hanno lavorato individualmente, mentre Ibanez è rientrato in gruppo. Per il difensore convocazione in vista di giovedì molto probabile.