Roma, idea Svilar per la porta. Tiago Pinto però non vuole fare sgarbi al Benfica

La Roma va forte su Mile Svilar, giovane portiere classe 1999 di proprietà del Benfica, che Tiago Pinto conosce bene avendoci lavorato proprio in Portogallo: l'estremo difensore è in scadenza di contratto e secondo Sky, potrebbe diventare a giugno un nuovo giocatore giallorosso. Il dirigente starebbe studiando una soluzione per far sì che anche il Benfica vada qualcosa, non volendo fare sgarbi al suo ex club.