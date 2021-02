Roma, il caso Dzeko si è risolto al meglio: dalla fascia al gol, hanno vinto tutti

Alla fine, hanno vinto tutti. Il caso Dzeko, non solo è rientrato come ha ampiamente sottolineato Fonseca a margine della partita contro il Braga, ma tutte le decisioni prese da allenatore e club, hanno dato i loro frutti. Ieri il bosniaco è tornato titolare a 34 giorni dall'ultima presenza dal 1' nel derby. Ha segnato il gol che ha spianato la strada ai giallorossi nella trasferta europea. Fonseca ha ottenuto ciò che voleva anche senza rendergli la fascia da capitano, che ieri, al momento dell'uscita di Cristante per infortunio, è finita sul braccio di Mancini e non dell'attaccante. Ma anche Borja Mayoral, che da questa potenziale staffetta può raccogliere molto e che ieri ha segnato il suo decimo gol stagionale, aggiungendosi a Mkhitaryan e Veretout tra i giocatori che hanno già raggiunto la doppia cifra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.