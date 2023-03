Roma in partenza per la Spagna, ci sono Pellegrini e Belotti. Domani c'è la Real Sociedad

La Roma ha pubblicato sui propri social un video della squadra in partenza per San Sebastian, dove domani affronterà la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di Europa League. Tra i giallorossi sono presente anche Pellegrini e Belotti, che sono dunque convocati per la sfida contro i baschi.