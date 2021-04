Roma in semifinale di EL, Ambrosini: "Se l'è conquistata con lo spirito e con l'anima"

vedi letture

Massimo Ambrosini, ospite dello studio di Sky, commenta così il passaggio del turno conquistato stasera dalla Roma nella sfida contro l'Ajax: "La gara è stata complicata fino alla fine, la Roma ha fatto una partita molto attenta in fase difensiva, quella che doveva fare. Ha rispettato l'Ajax e gli ha concesso il possesso palla, oltre il 70%, e difeso coi denti il risultato. In una giornata non felicissima per la fase offensiva è stata premiata per lo spirito che ci ha messo, con un pizzico di fortuna in alcuni episodi. Se l'è conquistata con lo spirito e con l'anima".