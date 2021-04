Roma in semifinale, ma è polemica social sui tanti gialli: l’arbitro Taylor è di Manchester

vedi letture

La Roma batte l’Ajax e conquista l’accesso alla semifinale di Europa League contro il Manchester United. Tutto bene per i giallorossi, che però a Old Trafford dovranno rinunciare a Gianluca Mancini, diffidato e ammonito. Con lui, cartellini gialli stasera anche a Ibanez, Veretout, Dzeko e Cristante (che, ricordiamo a scanso di equivoci, non saranno diffidati). Una gestione che fa molto discutere i social, per un semplice dettaglio: l’arbitro Anthony Taylor non è soltanto britannico, ma nativo di Wythenshawe, un sobborgo alle porte di Manchester.

Ibanez 🟨

Veretout 🟨

Mancini 🟨 (salta la prossima)

Dzeko 🟨

Cristante 🟨 Dirige Anthony Taylor, 42 anni di Wythenshawe (quartiere di #Manchester). "A pensar male si fa peccato..."#ASRoma #RomaAjax pic.twitter.com/F2GXzcOMtu — Michele Gioia (@MicheleGioia12) April 15, 2021