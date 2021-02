Roma, incontro con gli agenti di Vlahovic: il serbo ha deciso di lasciare la Fiorentina

Nei giorni scorsi, il nuovo direttore generale della Roma Tiago Pinto ha incontrato l'agente italiano di Dusan Vlahovic per parlare dell'interessamento giallorosso in vista della prossima stagione. Il socio di Ristic avrebbe confermato al dirigente romanista la volontà dell'attaccante di lasciare Firenze per seguire le proprie ambizioni, ma da parte di Pinto la risposta è stata semplice: l'interesse c'è, ma il budget per il prossimo mercato non è ancora stato chiarito. Tutto eventualmente rimandato a fine marzo, inizio aprile. La Fiorentina intanto avrebbe incontrato il Milan, con i rossoneri interessati al serbo per sostituire Ibrahimovic in futuro. Il club viola in realtà vorrebbe trattenerlo e ha iniziato a trattare il rinnovo, ma la richiesta da 2,5 milioni a stagione presentata dall'entourage del calciatore avrebbe portato a una vera e propria rottura tra le parti, con gli agenti decisi a portare il giocatore altrove al termine della stagione in corso. A riportarlo è Il Romanista.