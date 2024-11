Roma, Juric: "Post Fiorentina due giorni di litigi pesanti. A Firenze un crollo totale"

vedi letture

Ivan Juric, tecnico della Roma, durante la sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino, è tornato sulla brutta sconfitta dei suoi contro la Fiorentina: "C'è stato proprio un crollo emotivo, l'ho visto dalle immagini. Dopo 40 giorni di un buon lavoro, non eccellente ma buono, mi aspettavo un passo in avanti, ma c'è stato un crollo totale. Questa cosa può però essere una svolta, come fu per il Milan di Pioli quando prese cinque gol contro l'Atalanta e capì verso che direzione andare".

Percepisce questa strana atmosfera da ultima spiaggia come tecnico della Roma?

"Non ci penso proprio. Mi fate queste domande ciclicamente. Faccio il mio lavoro e quello che succede succede. Dopo il Bodo Mourinho non convocò 4 giocatori? La Rosa della Roma non può permettersi esclusioni, dobbiamo portare dentro tutto. Non devo escludere, ma solo fare presente quello che dobbiamo fare in questo momento".

Come è stato il post Fiorentina?

"Sono stati due giorni di litigi pesanti, meglio che ci sia successo adesso e che sia uscito fuori qualcosa che si era accumulato. In questi due giorni con i litigi e le discussioni abbiamo raddrizzato la barca. La vedo come una cosa positiva, preferisco lo scontro per poi andare avanti a testa alta, invece che sentire voci da dietro e alle spalle".