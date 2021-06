Roma, Kumbulla fa un bilancio: "Stagione emozionante, ma è solo l'inizio e voglio crescere"

"Dopo due test importanti con la mia nazionale, la mia stagione è finita. E' stata, per me, emozionante: il mio esordio con la maglia della Roma nelle competizioni europee, il mio primo goal con questa maglia, il mio primo goal in Serie A, la mia crescita con l'Albania, con la quale ho il sogno e l'obiettivo di raggiungere traguardi importanti. Ci sono state tante cose positive che porto con me. Quelle negative, invece, mi sono servite molto per imparare. È solo l'inizio e voglio continuare a crescere. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione e spero potere incontrare finalmente i tifosi all'Olimpico. Grazie". Lo scrive in un post su Instagram il difensore della Roma e della nazionale albanese Marash Kumbulla.