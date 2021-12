Roma, la seconda vita di Karsdorp. E ora dal mercato il vice

Cambiare è difficile, ma si può e Karsdorp ne è la dimostrazione. “Prima mi piaceva bere e uscire, ora non lo faccio più” ha raccontato ai media olandesi. Il terzino giallorosso va preso sulla parola perché il rendimento in campo è cresciuto in modo esponenziale nell’ultimo anno e mezzo, il 2021 in particolare ha sancito la rinascita dell’ex Feyenoord. Cinquantacinque partite nell’anno solare come Bryan Cristante, un titolare inamovibile di Fonseca prima e Mourinho poi, cancellando la prima immagine di se stesso che aveva lasciato nella Capitale. Arrivato nel 2017 per 14 milioni dall’Eredivise, Karsdorp ha passato 476 giorni da infortunato giocando appena 15 partite nella sua prima parentesi capitolina. Un’avventura che lo aveva riportato a casa, al Feyenoord, ma solo in prestito per una stagione. Poi il ritorno di nuovo nella Capitale dopo il primo lockdown, dove però sembrava solo di passaggio. Rick, infatti, due estati fa fu a un passo dall’accettare la proposta del Genoa, ma i colloqui con i Friedkin e quelli con i capitani dell’epoca (Dzeko e Pellegrini) hanno fatto cambiare idea a Karsdorp.

“Ho deciso di restare, determinato a fare bene e ora sono un titolare” ha raccontato ancora ai media olandesi. Il resto lo hanno fatto una dieta mirata e una preparazione ad hoc che gli hanno fatto perdere sette chili. Poi tanto lavoro di prevenzione per evitare ricadute sugli arti e i muscoli più colpiti dagli infortuni e il risultato è quello ammirato nel 2021 che lo ha visto tra i giocatori più presenti della rosa giallorossa. Per Mourinho ha giocato anche acciaccato per via dell’assenza di un vice che dovrà arrivare dal mercato invernale perché comunque anche Karsdorp ha bisogno di riposare ogni tanto visto che nella prima parte di stagione ha saltato solo una partita per squalifica, rifiatando poco anche in Conference. Intanto un po’ di meritato riposo in vacanza con la moglie e il figlio perché il 2022 inizierà subito contro Milan e Juventus e poco importa se sarà arrivata un’alternativa. Rick sarà ancora il titolare.